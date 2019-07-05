Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “İHA da SİHA da üretiyoruz. Onlardan çok daha ilerisini de birkaç ay içerisinde üreteceğiz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “İHA da SİHA da üretiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “İHA da SİHA da üretiyoruz. Onlardan çok daha ilerisini de birkaç ay içerisinde üreteceğiz."

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