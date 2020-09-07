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Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan kritik toplantının ardından millete seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:47:00 - 2020-09-07 20:35:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Saat 15:00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan kritik toplantıda; son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarına karşı alınabilecek kısıtlama tedbirleri ve Yunanistan'ın provokasyonu sonra Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşmuştu. Erdoğan burada ekonomiye ilişkin önemli mesajlar vermişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gündemimizin ilk maddesi koronavirüstü. Vaka ve vefat sayılarındaki yükselişten büyük üzüntü duyuyoruz.

Vatandaşlarımızdan "TAMAM" diye ifade ettiğimiz "temizlik, maske, mesafe" kurallarına sıkı bir şekilde uymalarını istiyoruz.

Kafe ve restorantlar daha sıkı şekilde denetlenecektir.

Toplu taşımda ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsade edilmeyecektir.

Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir.

Esnek ve kademeli mesaileri yaygın bir şekilde tatbiki sağlanacaktır.

Günlük vaka, vefat, yoğun bakım istatistikleri her akşam yayınlanıyor. Şeffaf yürüttüğümüz bu sürecin başarısı vatandaşlarımızın vereceği desteğe bağlıdır.

Okullarla ilgili karar

Okullar velilerin tercihine göre açılacak.

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Yorumlar

Müjdeci

Yine bilindik şeylerin tekrarı yeni bir şey yok tuzu kuru olan icin hayat güzel gariban vatandaş yine kaderi ile başbaşa toplu ulaşımda ayakta yolcu alınsın mı? Alınmasın mi? Bunun için mi toplandiniz? Bende çok iyimserim ha
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