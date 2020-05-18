Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cezaevlerinde yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirlerle haziran ayında yeniden başlatıyoruz. Açık cezaevinde bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cezaevlerinde yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirlerle haziran ayında yeniden başlatıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cezaevlerinde yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirlerle haziran ayında yeniden başlatıyoruz. Açık cezaevinde bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır” dedi.