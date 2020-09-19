Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katıldı! Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimi açıldı

Yaklaşık 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı üzerinden katılımıyla açıldı.

Türkiye'nin kara yolu ulaşımında mihenk taşı sayılan projenin 5. kesimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni ile açıldı.

Törene Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gebze-İzmit otoyolunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kuzey Marmara Otoyolu en uçtan başlayıp 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Kuzey Marmara otoyolu İstanbul’un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya’ya kadar uzanan büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016’dan buyana peyderpey açıyoruz. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir.

"Yol medeniyettir"

İstanbul İzmir otoyolu Osmangazi köprüsüyle birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Yol 2X4’tür yani dört gidiş dört geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezsiniz. Ancak bu şekilde yollara sahipseniz medeniyet yarışında sizi kolay kolay kimse yakalayamaz.

595 milyon lira katkıda bulunacak

Tabi bu durum aynı zamana İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Bayram tatili gibi dönemlerde araç trafikleri tarihi karışacaktır. Bu güzergahın yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira akaryakıttan 317 milyon lira emisyon salınımın azaltmasında 8 milyon olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır.

Yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi alt yapı hizmetleriyle mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir.

Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz.

"Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar"

Suriye’den Libya’ya Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması hayati bir öneme sahiptir. Türkiye’yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

Kredi derecelendirme kuruluşlarını topa tuttu

Türkiye salgından en az etkilenen ülkeler arasındadır. Yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık. Göstergeler sadece 2. çeyreğe değil geçen senenin bile üzerinde olumlu gelişmelere işaret ediyor. İmalat sanayi üretiminde yıllık 5,1 artış memnun edici. 2 ayda mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yarım milyon arttı. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir.

Dünyanın enlerini barındırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dünyanın ilk en büyük projelerinden bir tanesi olarak tanımladığı Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimi, bir çok ilkleri de bünyesinde barındırıyor.

Dört şerit açıklığıyla dünyanın en geniş ve uzun otoyol tünellerinden bir tanesini barındıran proje, 5. kesiminde de 4150 metre, çift tüp tünel, yine dört şerit ile dünyanın en geniş tünellerinden bir tanesi mevcut.

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik sıkıntısı ortadan kalkacak

Bugünkü törenle vatandaşların hizmetine sunulacak olan, 5. kesim ile İzmit'te Anadolu Otoyolu'ndaki trafik sıkıntısının tamamen ortadan kalkması bekleniyor.

400 kilometrelik hatta uzanıyor

Kınalı'dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu, Yassıören, Odayeri, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü arası, Gebze-İzmit'e kadar yaklaşık 400 kilometrelik hatta uzanıyor.

Türkiye kara yolu tarihi için önemli bir gelişme olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesiminin açılış törenine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı üzerinden katılımıyla gerçekleştirildi.