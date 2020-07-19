Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Ayasofya Camii'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor.
Ayrıntılar Geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Ayasofya Camii'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor.
Ayrıntılar Geliyor...
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