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Siyaset

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde sokağa çıkma getiriyoruz. İlk uygulama 10 Mayıs 11.00- 15.00 saatleri arası olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde sokağa çıkma getiriyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:48:17 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde sokağa çıkma getiriyoruz. İlk uygulama 10 Mayıs 11.00- 15.00 saatleri arası olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde sokağa çıkma getiriyoruz. İlk uygulama 10 Mayıs 11.00- 15.00 saatleri arası olacak" dedi.

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