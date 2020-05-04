Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde sokağa çıkma getiriyoruz. İlk uygulama 10 Mayıs 11.00- 15.00 saatleri arası olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde sokağa çıkma getiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde sokağa çıkma getiriyoruz. İlk uygulama 10 Mayıs 11.00- 15.00 saatleri arası olacak" dedi.