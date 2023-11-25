  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sapık kuryeler, kadınları çileden çıkardı! Ünlü markanın kargoları böyle gelmeye başladı

Dünyaca ünlü dev banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın o hamlesini açıkladı! İşte dolar kurunu tepetaklak edecek gelişme

O ünlü isim, PKK üyeliğinden gözaltına alındı! Herkes şaşkın

İspanya'dan AB'ye Filistin resti

Dünya devi Google’dan en fazla içerik kaldırılmasını talep eden ülkeler: Ülkemiz kaçıncı sırada? Dünyaya ilan ettiler

İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes! Muhabiri Hani Mahmoud teyit etti! Bir grup esir serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde

Kral Charles'ın, ölen vatandaşların mal varlıklarını gizlice kendi mirasına aktardığı ortaya çıktı!

Beklenen müjde geldi! Erdoğan'dan emekliler için talimat

ABD'li adam, İsrail yalakası muhabiri rezil rüsva etti!
Dünya Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla vatandaşlık verilecek Filistinli kadın, çocuklarıyla Kolombiya'ya geldi
Dünya

Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla vatandaşlık verilecek Filistinli kadın, çocuklarıyla Kolombiya'ya geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-25 06:43:00 -
Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla vatandaşlık verilecek Filistinli kadın, çocuklarıyla Kolombiya'ya geldi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla vatandaşlık verilmesi kararlaştırılan Filistinli kadının çocuklarıyla birlikte Kolombiya'ya ulaştığı bildirildi.

Konsolosluk İşleri Direktörü Jorge Diaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eşi Kolombiyalı olan Filistinli kadın Samaher Almassri'nin, Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla vatandaşlığa kabul edileceğini belirtti.

Almassri'nin eşi olan Baselc Zaid El Sahli'nin çocukken Orta Doğu'ya göç eden bir Kolombiya vatandaşı olduğunu söyleyen Diaz, Tel Aviv ve Kahire büyükelçiliklerinin koordineli çalışması sonucu aileyi ülkeye getirmeyi başardıklarını ifade etti.

Diaz, ailenin çocuklarının çifte vatandaşlığa sahip olduğunu belirterek, "Baba El Sahli, sağlık sebepleri sonucu Mısır'daydı ancak ailenin geri kalanı Gazze'deydi. El Sahli, büyükelçiliğimize ulaştı ve bizden yardım istedi. Cumhurbaşkanı Petro'nun çabaları sonucu onların Gazze'den Mısır'a geçmesini sağladık." ifadesini kullandı.

Almassri de Uluslararası El Dorado Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, çabaları nedeniyle Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya teşekkür ederek, Gazze'de yaşanan duruma dikkati çekti.

Almassri, "Gazze'de durmak bilmeyen bir bombardıman vardı. Her yer bombaların hedefiydi. Evler, insanların üzerine yıkılıyordu. Geceleri bombaların ürkütücü sesi nedeniyle uyuyamıyorduk. Su, elektrik ve yakıt yoktu. Yanı başımızda insanlar öldü. Savaşın durdurulması için mücadele eden Cumhurbaşkanı Petro'ya minnettarız." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan, ailenin başkent Bogota'dan uçakla Barranquilla kentine gideceği öğrenildi.

Kolombiya İsrail'i çıldırtmaya devam ediyor: 'Filistin'de büyükelçilik açacağız'
Kolombiya İsrail'i çıldırtmaya devam ediyor: 'Filistin'de büyükelçilik açacağız'

Dünya

Kolombiya İsrail'i çıldırtmaya devam ediyor: 'Filistin'de büyükelçilik açacağız'

Kolombiya'nın orta kesiminde 18 asker silahlı bir grup tarafından kaçırıldı
Kolombiya'nın orta kesiminde 18 asker silahlı bir grup tarafından kaçırıldı

Dünya

Kolombiya'nın orta kesiminde 18 asker silahlı bir grup tarafından kaçırıldı

Kolombiya'nın 18 askeri, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı
Kolombiya'nın 18 askeri, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı

Dünya

Kolombiya'nın 18 askeri, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, İsrail'e "beyaz fosfor bombası" tepkisi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, İsrail'e "beyaz fosfor bombası" tepkisi

Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, İsrail'e "beyaz fosfor bombası" tepkisi

Kolombiya'da kömür madenindeki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da kömür madenindeki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Kolombiya'da kömür madenindeki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya, BM'ye sunacak... Filistin'in tam bağımsız devlet olarak tanınması talebi
Kolombiya, BM'ye sunacak... Filistin'in tam bağımsız devlet olarak tanınması talebi

Gündem

Kolombiya, BM'ye sunacak... Filistin'in tam bağımsız devlet olarak tanınması talebi

Kolombiya hükümeti ile eski FARC üyeleri, barış masasına yeniden dönecek
Kolombiya hükümeti ile eski FARC üyeleri, barış masasına yeniden dönecek

Dünya

Kolombiya hükümeti ile eski FARC üyeleri, barış masasına yeniden dönecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23