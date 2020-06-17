Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? | Sokağa çıkma yasağı geliyor mu?
Kabine toplantısı ne zaman? Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca vatandaş kabine toplantılarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Son günlerde koronavirüs vaka sayısının artması akıllara pek çok soru getiriyor. Vatandaşlar internette “Koronavirüs vaka sayısı neden artıyor?” , “Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?” , “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?” , “Kafeler kapatılacak mı?” , “Restoranlar kapatılacak mı?” , “AVM’ler kapatılacak mı?” , “Seyahat kısıtlaması olacak mı?” , “Uçuşlar durdurulacak mı?” sorularının cevapları merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs kısa sürüde tüm dünyaya yayıldı ve pandemi haline geldi. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından pek çok önemli tedbir alındı. Mayıs ayıyla birlikte vakaların aşağıya düştüğü gözlendi. 11 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde ise önemli normalleşme adımları atıldı. Ancak vatandaşlar son gülerde maske ve sosyal mesafe kurallarını geri plana itmeye başladı. Bu ise vaka artışının en önemli sebebi olarak gösteriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıyor. Peki, kısıtlamalar yeniden gelecek mi?
Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? | Sokağa çıkma yasağı geliyor mu?
Vaka sayısı, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının artması sebebiyle vatandaşlar bazı kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Salı günü kabine toplantısı yapılmıştı. Bu hafta ise kabine toplantısının gün ve saatiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının Çarşamba ya da Perşembe olması bekleniyor.