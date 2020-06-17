Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs kısa sürüde tüm dünyaya yayıldı ve pandemi haline geldi. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından pek çok önemli tedbir alındı. Mayıs ayıyla birlikte vakaların aşağıya düştüğü gözlendi. 11 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde ise önemli normalleşme adımları atıldı. Ancak vatandaşlar son gülerde maske ve sosyal mesafe kurallarını geri plana itmeye başladı. Bu ise vaka artışının en önemli sebebi olarak gösteriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıyor. Peki, kısıtlamalar yeniden gelecek mi?

Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? | Sokağa çıkma yasağı geliyor mu?

Vaka sayısı, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının artması sebebiyle vatandaşlar bazı kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Salı günü kabine toplantısı yapılmıştı. Bu hafta ise kabine toplantısının gün ve saatiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının Çarşamba ya da Perşembe olması bekleniyor.