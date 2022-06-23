Cumhurbaşkanı maaşına zam var mı? Cumhurbaşkanı maaşı artacak mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal, "Konu Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı. Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski Cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındı. Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İYİ Partili, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum." dedi.

CHP’li Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle maaşına yüzde 40,4 oranında zam yapılacağını ve bununla maaşını 141 bin 453 TL’ye yükselteceğini iddia etmişti.