  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Denetimler artsın' diyen sürücülerden o firmaya tepki! Petlas'ın lastikleri 6 ayda balon oldu ÖSYM duyurdu: YKS'de bir soru iptal edildi Köklü ülke IMF’nin yeni müşterisi Ver ekonomik bağımsızlığı al parayı En düşük emekli aylığında yeni gelişme! Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama CHP'nin kurultay ceza davasına 100 kişilik 'VIP liste' damga vurdu! Kurultay öncesi 100 kişiye ev dağıtılmış! Savunma değil heyet ile muhabbet: Mahkeme Murat'a soruyor, o hikaye anlatıyor Bolu Belediyesinde yeni operasyon: Tanju’nun özel kalemine zimmet gözaltısı Oktay Saral’dan yasal adım çağrısı: Sözcü-LGBT ve baro ittifakı Türkiye'nin NATO serüveni göz kamaştırıyor Stratejik üyelikten kilit müttefikliğe Kimler kimlerle beraber! İbneler Türkiye'ye alınmadı, Sözcü bozuldu
Dünya Cumhurbaşkanı kararnameyi imzaladı! 32 kişi hakkında af kararı verildi
Dünya

Cumhurbaşkanı kararnameyi imzaladı! 32 kişi hakkında af kararı verildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cumhurbaşkanı kararnameyi imzaladı! 32 kişi hakkında af kararı verildi

Doğu Avrupa ülkesi Belarus’un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 3 Temmuz Bağımsızlık Günü öncesinde aralarında "aşırılık yanlısı faaliyetler" suçundan hüküm giyenlerin de bulunduğu 32 kişiyi affetti.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko'nun imzaladığı kararnameyle 32 kişi hakkında af kararı verildi.

Affedilenlerden 28’inin "aşırılık yanlısı faaliyetler" kapsamındaki suçlardan hüküm giydiği belirtilirken, affedilenler arasında 20 kadın ve 12 erkeğin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kararın hükümlüler ve ailelerine yönelik insani yaklaşım ilkesi doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Affedilen kişilerin tamamının af başvurusunda bulunduğu, suçlarını kabul ederek pişmanlıklarını dile getirdiği aktarıldı.

Baltık'ta Belarus sınırında kırmızı alarm! Litvanya'dan dünyayı harekete geçiren flaş hava sahası kararı!
Baltık'ta Belarus sınırında kırmızı alarm! Litvanya'dan dünyayı harekete geçiren flaş hava sahası kararı!

Dünya

Baltık'ta Belarus sınırında kırmızı alarm! Litvanya'dan dünyayı harekete geçiren flaş hava sahası kararı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23