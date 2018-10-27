Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Alpaslan Işık, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına; Mülkiye Başmüfettişi Ali Çelik, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne; Mülkiye Müfettişi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Strateji Geliştirme Başkanlığına; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Engin Sarıibrahim, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne; Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne; Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Ok, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına atandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında da Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi görevden alınarak yerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Koç, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Abdulhalim Türkkan görevden alınarak yerine Bülent Tekbıyıkoğlu getirildi.



Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir ve Sebahattin Bayram'ın atamaları yapıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Sinema Genel Müdür Yardımcılığına ise Mustafa Selçuk Yavuzkanat'ın ataması gerçekleştirildi.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdullah Eren atandı.