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Aktüel Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Aktüel

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:43:46 -
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin planlanan sürede tamamlanması, Afyonkarahisar ve Uşak'ta ise Karahisar Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un, Ümraniye ilçesi, Finanskent Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin planlanan sürede tamamlanması amacıyla, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Karahisar Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla da Afyonkarahisar ve Uşak'ta yer alan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

- Adana'da riskli alan ilanı

Ayrıca Adana'nın Yüreğir ilçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereğince riskli alan ilan edildi.

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