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Gündem Cumhurbaşkanı kararıyla 6 üniversiteye rektör atandı
Gündem

Cumhurbaşkanı kararıyla 6 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, YÖK üyeliğine yeniden görevlendirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 05:18:00 -
Cumhurbaşkanı kararıyla 6 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Atama Kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildi.

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