0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı imzaladı! 11 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. İstanbul Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak oldu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 07:00
Cumhurbaşkanı imzaladı! 11 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, YÖK üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6’ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 7’nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rahmi Er yeniden atandı.

11 Rektör’ün atama kararı yayımlandı

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Atama Kararlarında yer alan Rektör atamaları şöyle gerçekleşti;

Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurga, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü ve Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer’in ise Yaşar Üniversitesi Rektörü olarak atanmasına karar verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 07:00
  1. Sinop
  2. Ordu
  3. Manisa
  4. Kütahya
  5. İstanbul
  6. Giresun
  7. üniversite
  8. rektör
  9. atama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dedektörle arazide 2 kilo ham altın buldu
    1. Dedektörle arazide 2 kilo ham altın..
    2. İstanbul’da ilk kurbanlıklar satış..
    3. MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    4. Cumhurbaşkanı imzaladı! 11..
    5. Fildişi Sahili'ndeki mezarlıkta 25..
    6. Trump’tan sert tepki… ‘Aptallığına..
    7. Küçük çocuğu kaçırmaya kalkışmıştı!..
    8. F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri..
    9. 6 yaşında aylık geliri 3 milyon dolar
    10. İzmir’den yürek yakan haber… Feci..
    11. Oğluyla denize giren baba boğuldu.....
    12. Trump fitili ateşledi… Tepkiler peş..
    13. 27.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    14. Filipinler'de depremler: 8 ölü
    15. İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı..
    16. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    17. İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı..
    18. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    19. Fethiye’de kamyonet otomobil çarpıştı:..
    20. Kuşadası’nda roman bir gencin bıçakla..
    21. Nijerya'da kurtarılan 4 Türk..
    22. YÖK üyeliğine seçilme ve Rektör Atama..
    23. ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın..
    24. İki büyükelçinin merkeze alınma Kararı..
    25. YÖK üyeliğine yönelik Cumhurbaşkanı..
    26. Hamas'tan İsrail'in Kudüs'teki..
    27. İstanbul’da kurban denetimi başladı
    28. Hastalanınca 85 yıldır kimliksiz..
    29. Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye..
    30. Kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye..
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye bizim doğal partnerimiz
    Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye bizim doğal partnerimiz
    F-35’lerin boşluğu doldurulacak
    F-35’lerin boşluğu doldurulacak