0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanları belli oldu!

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanları belli oldu!

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANLIKLARINA ATAMA

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı. Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) boş bulunan üyeliğe ise Birol Küle'nin ataması gerçekleştirildi.

ERDOĞAN'IN YENİ DANIŞMANI SÜMEYRA MERVE KILINÇ KİMDİR

Sümeyra Merve Kılınç 2010 yılında Ürdün Üniversitesi Arapça-İngilizce Psikoloji bölümünden mezun oldu. Dergi ve haber portallarına psikoloji, beslenme ve sağlık üzerine yazı ve çeviri haberler hazırladı, Sade Hayat e-dergisinde editörlük yaptı. 2011- 2014 yılları arasında NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü'nde beslenme ve doğal yaşam danışmanı olarak çalıştı. 1. ve 2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu organizatörlüğünde yer aldı. Doğal Sağlık Derneği'nin kurucu üyeliğinde bulundu.



DOĞUM PSİKOLOJİSİ ALANLARINDA ÇALIŞMALAR YAPTI

2013-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.Geleneksel Tıp, Anadolu Halk Tıbbı, İslam Tıbbı, Geleneksel ve Doğal Beslenme, Açlık Tedavisi, Ekolojik Psikoloji, Doğal Doğum ve Doğum Psikolojisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

KADEM EKİBİNDEN

Elif Esen ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ekibinden.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 09:51
  1. İstanbul
  2. recep tayyip erdoğan
  3. Sümeyra Merve Kılınç
  4. Elif Esen

YORUM YAZ

  • NezirNezir18 dk önce
    Her iki kızımıza da hayırlı olsun, inşeAllah elinde CD ile feto aleyhine bilgi getirdiğini söyleyen amcaları içeri alırlar. Feto yayın yaptığı kanaldan son derece aptalca deşifre oluyor, kendisi olduğu gibi arkasında ki gücüde deşifre ediyor ve hayrete düşüyorum bunları takip edipte insanlara anlatacak birileri çıkmadığı gibi, çıkanlara da fırsat tanımıyorlar. Gerek Ak Parti Genel Merkezi gerekse Külliyenin kapıları bu fakire kale kapısından daha sağlam, içeri girmek mümkün değil,girdiğimde de CD yi bilgisayara takmıyorlar. Ne olursa olsun azmettim, fetonun kendi kanalından,gerek sübliminal ve gerekse açıktan verilen mesajları çektim bu ihanet görüntüleri bir gün insanlara sunacağım.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan açıkladı: İmar barışına rekor başvuru!
  1. Bakan açıkladı: İmar barışına rekor..
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un..
  3. Emre Akbaba: Yıllarca Galatasaray'ı..
  4. “Domuz kafa” Ordu’daki felaket..
  5. Mustafa Aksu Tarım ve Orman Bakan..
  6. Turizmciler ‘bayram’ ediyor
  7. Telekomun büyüklüğü 51 milyar TL’yi..
  8. Mehmet Hadi Tunç Tarım ve Orman Bakan..
  9. Fenerbahçe'de karar verildi! Eğer..
  10. ABD’nin sesi: Solcu Merdan!
  11. Hamas, Siyonist İsrail'i vurdu! Son..
  12. Teknosa’dan ilk yarıda 1,7 milyar TL..
  13. CHP'de deprem! Topluca istifa ettiler
  14. CHP'liler Kılıçdaroğlu'na pankart..
  15. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 kişi..
  16. İlk uçuşa ‘1920’ saat kaldı
  17. Traktör alt geçide sıkıştı
  18. AYM'den cinsel saldırı suçları için..
  19. Bomba iddia: PKK'lı terörist, ABD..
  20. Türk Tarih Kurumundan kritik 'Sevr'..
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama