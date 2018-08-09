Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanları belli oldu!

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANLIKLARINA ATAMA

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı. Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) boş bulunan üyeliğe ise Birol Küle'nin ataması gerçekleştirildi.

ERDOĞAN'IN YENİ DANIŞMANI SÜMEYRA MERVE KILINÇ KİMDİR

Sümeyra Merve Kılınç 2010 yılında Ürdün Üniversitesi Arapça-İngilizce Psikoloji bölümünden mezun oldu. Dergi ve haber portallarına psikoloji, beslenme ve sağlık üzerine yazı ve çeviri haberler hazırladı, Sade Hayat e-dergisinde editörlük yaptı. 2011- 2014 yılları arasında NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü'nde beslenme ve doğal yaşam danışmanı olarak çalıştı. 1. ve 2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu organizatörlüğünde yer aldı. Doğal Sağlık Derneği'nin kurucu üyeliğinde bulundu.





DOĞUM PSİKOLOJİSİ ALANLARINDA ÇALIŞMALAR YAPTI

2013-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.Geleneksel Tıp, Anadolu Halk Tıbbı, İslam Tıbbı, Geleneksel ve Doğal Beslenme, Açlık Tedavisi, Ekolojik Psikoloji, Doğal Doğum ve Doğum Psikolojisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

KADEM EKİBİNDEN

Elif Esen ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ekibinden.