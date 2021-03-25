Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçmediği 3 isim

AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde parti yönetimindeki kişi sayısı 75'e çıkarıldı ve eski MKYK'dan 22 ismin üstü çizildi. AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim kaldı; Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık. Sözcü'nün haberine göre bu 3 isim, 2003'ten itibaren yapılan tüm kongrelerde listede kalmayı başardı.

AK Parti olağan kongrelerini 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 ve 2021'de yaptı. Üç defa da (2014, 2016 ve 2018) olağanüstü kongreye gidildi. Olağanüstü kongrelerde 2014'te Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi, 2016'da Binali Yıldırım ve 2018'de 4 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden partinin başına geçti. Erdoğan, 2014-2018 arasında AK Parti yönetiminden ayrı kaldı.

İşte 2003-2021 arasındaki 10 ayrı kongrede de MKYK üyeliğini devam ettiren 3 isim:

Hayati Yazıcı

69 yaşındaki Hayati Yazıcı, hakimlik yaparken avukatlığa geçti. Siyasete ANAP'ta başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlığını uzun yıllar yaptı. AK Parti'nin kurucularından oldu. Teşkilat Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yaptı. Şu an AK Parti'nin Siyasi İşler Başkanlığı'nı yürüten Yazıcı'nın, şimdiye kadar yapılan partinin tüzük ve parti program değişiklerinde imzası bulunuyor.

Ömer Çelik

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapıyor. Siyasi danışmanı olarak da Erdoğan'ın yanında olan Çelik, uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. AK Parti'nin kurucu ismi oldu ve Kültür, Turizm Bakanlığı, AB Bakanlığı ve Başmüzakereci görevlerinde bulundu. Siyasi zekası ve kültür adamı yönü öne çıkıyor. Çelik, Erdoğan'ın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Öznur Çalık

Öznur Çalık, uzun yıllar eczacılık yaptı. Siyasete DYP'de başladı, bu partide Kadın Kolları Başkanlığı ve 1995-1999 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 2003'te AK Parti MKYK'ya girdi ve 2007'de ilk kez milletvekili seçildi. 2007, 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 milletvekili seçiminde 5 dönemdir milletvekili seçiliyor.