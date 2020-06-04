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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer’e ulaştıracak TSK’ya ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer’e ulaştıracak TSK’ya ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:32:01 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer’e ulaştıracak TSK’ya ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer’e ulaştıracak TSK’ya ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.

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