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Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış

Türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 7 çocuk sahibi olduğu için pişman olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi 3 çocuğun yeteceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:25:00 - 2020-09-09 11:02:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış

Türkücü İbrahim Tatlıses, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

7 çocuk yaptığı için şimdi pişmanlık duyduğunu belirten Tatlıses’in söz konusu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu uzun bir tedavi süreci geçiren ve sağlığına kavuşan İbrahim Tatlıses yakında yeniden televizyon ekranlarına dönmeyi planlıyor.

Hayranları ünlü türkücüyü yakın takibe alırken Tatlıses dün Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

“Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter”

Fazla çocuk sahibi olduğu için pişman olduğunu kaydeden Tatlıses şunları yazdı;

"Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!"

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Yorumlar

Kocasolak

Yedi bile çok değil. Seninkilerin her biri bir başka kadından olduğu için TABİ Kİ zor.
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ihs

Cumhurbaşkanımız 3 demiyor, en az 3 diyor!
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