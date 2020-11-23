Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Arınç'ın zoruna gitti: Rencide oldum

Dün partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerinde canlı bağlantı yoluyla konuşan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör destekçisi Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'a çok sert tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı'yla hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu sözleri Bülent Arınç'ın zoruna gitti. Konuyla ilgili bir basın mensubuna konuşan Arınç, Erdoğan'la bizzat görüşeceğini söyledi. İstifa etmeyi düşünmediğini dile getiren Arınç, "İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi bekliyorum" dedi.

Erdoğan'ın sözlerinin kendisini rencide ettiğini belirten Arınç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. Rencide oldum İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Oluşan durumla ilgili, Sn. Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum. Sn. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul’daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara’da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum.

Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım. Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim. Kendisinden dinledikten sonra, "O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu” diyebilirim. Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine “Bunları söyleyen birinin YİK’te ne işi var” türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var. Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur."

Ne olmuştu?

Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında terör destekçisi Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Arınç'ın bu açıklamalarına isim vermeden çok sert tepki göstermişti.