Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği traktörler bölgeye ulaştı! 'Lafla iş yürümüyor, icraat'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da Manavgat'ı ziyaret etmiş, yangında traktörü yanan Mithat Akça'ya yeni traktör gönderme sözü vermişti. Erdoğan'ın talimatını verdiği traktör bugün Akça'ya teslim edildi. Yeni traktörüne kavuşan Akça, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

'Lafla iş yürümüyor, icraat'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'taki afet bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmiş, Mithat Akça adlı bölge sakini ile de görüşmüştü. Erdoğan, Akça'ya yanan traktörlerinin yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söylemişti. Dün A haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orada oturanlardan biri bana dedi ki 'Benim varım yoğum bir traktör, bana onu verin yeter. Benim ekmeğim o'. Başka bir vatandaş daha gelerek 'Başkanım benim varım yoğum da o traktör' dedi. 'Tamam' dedim. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Bey'e talimatı verdim. 'Bunu hiç uzatmayacaksın. Çarşamba-Perşembe bu traktörleri kendilerine ulaştıracaksın, çünkü o traktörle tarlayı sürüyor ama onun hem ineği hem danası hem koyunu her şeyi o. Çok mutlu oldum, mesele bu. Lafla iş yürümüyor, icraat." ifadelerini kullanmıştı.

Manavgat yangınında traktörü kül olmuştu