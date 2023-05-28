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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Devlet Bahçeli'den ilk açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Devlet Bahçeli'den ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-28 20:59:00 - 2023-05-28 21:11:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Devlet Bahçeli'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "İftira ve inkar siyasetine prim verilmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin sözleri şu şekilde:

"Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir.

Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte k atılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret etmiştir.
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Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında mukayese üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır.

Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir."

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