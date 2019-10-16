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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye'ye silah satmayacağız" diyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a yönelik sert sözleri Alman basınının zoruna gitti. Alman Bild gazetesi Erdoğan'ın Maas'ı aşağıladığını yazdı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta yaptığı açıklamaları değerlendiren Alman Bild gazetesi, Erdoğan'ın Alman bakan için "acemi" dediğine dikkat çekti.

Alman gazete, Erdoğan’ın, "Türkiye'ye silah satmayacağız" diyen Maas ile dalga geçtiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

"Alman Dışişleri Bakanı çıkmış, haddini bilmez bir adam, 'Türkiye'ye silah satmayacağız' diyor. Aman yandık! Ben kaybetmem siz kaybedersiniz. Sen siyaseti de bilmiyorsun, siyaset acemisisin. Siyaseti bilsen böyle konuşmazsın. Sen satmadın da ne olacak yani, biz bittik mi?"

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 21:21
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Bild gazetesi

YORUM YAZ

  • VatanVatan6 dk önce
    Erdoğan helal olsun sanaaa
  • ReisReis7 dk önce
    Adamsin adam erdoğan.yoluna ölürüm senin.allah yemin olsun arkandayız Reis
  • selim ustaselim usta9 dk önce
    Allah hayirli uzun ömürler versin Reise.Hakli oldugu icin önüne cikani deviriyor...Hatirliyorum tarih boyunca almanlar bizimle alay gecmedigi konu kalmamisti. 
  • Malatya lı Malatya lı 12 dk önce
    Büyük adam sın reis
  • Talat CanTalat Can17 dk önce
    Ağzına sağlık Reis! Yaşayacaksak, şerefimizle yaşayalım! Öleceksek, şerefimizle ölelim!
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 1 sa önce
    senelerdir böyle bir lider gelmedi...Reis Allahın islam alemine verdiği bir armağandır...kıymetini bilmemiz lazım...

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