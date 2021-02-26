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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın market talimatı sonrası dikkat çeken fiyat açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın market talimatı sonrası dikkat çeken fiyat açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı market sayısı yıl sonuna kadar 500 şubeye kadar çıkarılacak. Konuyu değerlendiren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu bu adım ile birlikte gıda fiyatlarının makul fiyatlara çekileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 09:19:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın market talimatı sonrası dikkat çeken fiyat açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimatla tüketicilerin gıda ürünlerine daha makul fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak düzenlemenin gelecek dönemler faaliyete alınması planlanıyor. Erdoğan'ın müjdesini verdiği "ekonomi reform paketi" çalışmalarının da tamamlandığı ifade ediliyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Evlan, Erdoğan'ın paketi mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Yeni açıklanacak reformlarda Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bağlı market sayısının yıl sonuna kadar 500 şubeye ulaşması da masada. Gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulamalarına yönelik dikkat çeken yeni adımla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Son aylarda dolardaki artış bahane edilerek tüketicilerin temel gıda ürünlerine yansıtılan zamlar ve gramaj oyunlarıyla gerçekleştirilen gizli zamlar, asgari ücretlinin aldığı zam farkını daha hesabına geçmeden eritince vatandaşların şikayetleri devletin en üst seviyesine kadar ulaştı" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bağlı market sayısının artmasıyla birlikte gıda fiyatlarının makul fiyatlara çekileceğini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri

Ürünleri fiyatlara satışa sunan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Türkiye'de 26 ilde şubesi bulunuyor. Bu iller şöyle sıralanıyor: Afyon, Aydın, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova.

Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerden doğrudan alınan ürünleri marketler kanalıyla halka arz eden kurum piyasada bazı ürünlerin fiyatlarında ortaya çıkan aşırı artışa yönelik uygun fiyatlarla tüketiciye ulaşıyor.

5 ürüne satış yasağı kapıda

Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan zincir marketlerle ilgili iki taslak metin de görüşe açıldı.

27 meyvenin açıkta satışına yasak getiren, bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödeme süresini 30 gün ile sınırlayan ve raflara coğrafi ürün zorunluluğu getiren düzenlemede gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışının yasaklanması öngörülüyor.

Erdoğan talimat verdiğini açıkladı! Şimdi fahiş fiyatlarla satış yapan zincir marketler düşünsün
Erdoğan talimat verdiğini açıkladı! Şimdi fahiş fiyatlarla satış yapan zincir marketler düşünsün

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Erdoğan talimat verdiğini açıkladı! Şimdi fahiş fiyatlarla satış yapan zincir marketler düşünsün

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Yorumlar

Eren Fettah

Onurumuz varsa istifa edin memleketi batirdiniz
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Ali

Esnaflık yapıyorum böyle bir zam furyası ömrümde görmedim zengin çok zenginledi fakir dibi gördü orta direk hiç kalmadı.istikrar olmassa olmaz reis.
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