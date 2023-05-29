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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu paylaşımı yeniden gündem oldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu paylaşımı yeniden gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-29 06:46:00 - 2023-05-29 06:54:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu paylaşımı yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli seçim zaferi kazandığı Kemal Kılıçdaroğlu için yıllar önce söylediği sözler CHP'liler tarafından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 milyondan fazla oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha mağlup etti.

Seçim sonuçlarından sonra ekran karşısına geçen Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mücadeleye devam edeceğini söyleyerek görevinin başında olduğunu vurguladı.

Herkesin istifa etmesini beklediği Kılıçdaroğlu'nun bu kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan 2012 tarihinde yaptığı paylaşımı akıllara getirdi.

"İşimiz kolay"

Erdoğan sürekli yendiği Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullanmıştı:

"CHP'nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamd ediyorum. İşimiz kolay."
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Başta CHP'liler olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenler bu paylaşımı yeniden gündeme getirdi.

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