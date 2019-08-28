Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:27
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Lazreq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Lazreq'in eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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