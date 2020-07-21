Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması elektronik ortamda
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması elektronik kitap olarak yayımlandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, "Tam 2 saat 15 dakika boyunca milletinin huzurunda 2 yılın muhasebesini yapan, gelecek yılların vizyonunu çizen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın konuşmasını elektronik kitap olarak yayına hazırladık." paylaşımında bulundu.
Altun, elektronik kitaba "www.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini bildirdi.