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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci 100 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk 100 günlük eylem planının ardından hazırlıkları süren ikinci 100 günlük eylem planını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci 100 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Ağustos'ta açıkladığı 400 projeyi içeren ilk 100 günlük eylem planının süresi doldu. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde içinde ağırlıklı olarak yerel seçimlere dönük projelerin ve ekonomik hedeflerin yer alacağı ikinci 100 günlük eylem planını açıklaması bekleniyor. 

Milliyet gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, ikinci 100 günlük planda şehirlere ve bölgelere yönelik özel projeler yer alacak. İstanbul ve Ankara'daki proje ve çalışmalara öncelik verilmesini isteyen Erdoğan'ın ekonomideki önceliklere dair de hazırlık yaptığı bildirildi. 

ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Erdoğan 16 bakanlığın yürüttüğü ilk 100 Günlük Eylem Planı'nın performansını ve icraatların ilerlemesini de takip ediyor. İlk 100 günde Cumhurbaşkanlığı için 11 başlıkta konulan hedeflerin tamamına yakını hayata geçirildi. Yeni teşkilat yapısının faaliyete geçmesi, yeni ofis ve kurulların işler hale getirilmesi, OVP'nin ilan edilmesi, e-devlet çalışmalarının başlatılması gibi maddeler hayata geçirildi.

ŞİDDET, TACİZ KONULARI
Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların arttırılması, hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı cezai yaptırımlar, nafaka ödeme sisteminin adil hale getirilmesi gibi başlıklarda da önümüzdeki günlerde adımlar atılacak. 

ÖNEMLİ AŞAMALAR KAYDEDİLDİ
İlk 100 günlük planda hedeflenen Kanal İstanbul ihale ilanına çıkılması, emeklilere seyyanen zam yapılıp maaşların 1000 liraya tamamlanması, Emlak Bankası'nın faaliyete başlaması, Türkiye Uzay ajansı kurulması gibi adımlara yönelik çalışmalar da devam ediyor. Programda yer alan 22 adet millet bahçeleri projelerinde de önemli aşama kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:29
  1. İstanbul
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  3. recep tayyip erdoğan

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