Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatı açıklaması

TRABZON (AA) - Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Aktürk, yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan fiyatlarla devletin fındığına ve üreticisine sahip çıktığını gösterdiğini ifade etti.

Ümit ve beklenti içerisinde olan üreticinin istediğini aldığını vurgulayan Aktürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla beraber tüm dünyanın krizde olduğu bu dönemde açıkladığı fındık fiyatıyla üreticimizin yüzünü güldürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Aktürk, fındık fiyatının sezon öncesi açıklanmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın, fındığın fiyatını pazara indikten sonra değil de sezon öncesi açıklaması da üreticinin beklediği bir hamle olmuştur. Fındığı tüccara açık hesap ile verme devri bitmiştir, üreticinin sözünün geçtiği dönem başlamıştır. Üreticinin sesine kulak veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, kabine üyelerimize ve milletvekillerimize teşekkürü borç biliriz. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı (TSİAD) Sırrı Eren ise fındık taban fiyatlarının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fındık hasadından önce açıklanmasının, üreticinin de ihracatçının da üzerinde durduğu ve talep ettiği bir konu olduğunu belirtti.

Açıklanan rakamların üreticilere ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunan Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya fındık üretiminin çok büyük kısmı ülkemizde yapılmaktadır. O yüzden Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak 'Dünyanın fındığı burada' sloganını tescilli marka haline getirdik. Üreticisiyle tüketicisiyle ihracatçısıyla bu milli ürünün değerini iyi bilmeli, kalitesini artırıcı, tanıtımına katkı verici faaliyetleri sürdürmeliyiz. Bu yıl Kovid-19 salgını sebebiyle hasat zamanında sahada da dikkatli olmalı 'maske, mesafe, temizlik' kuralını aklımızdan çıkarmamalıyız."