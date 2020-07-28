Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatı açıklaması

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatının tüm kesimlerce sevinçle karşılandığını belirtti.

Çakırmelikoğlu, odanın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kilogram alış fiyatını 22,5 lira, levant kalite fındık için alım fiyatını 22 lira olarak açıkladığını anımsattı.

Fiyatın üreticiyi memnun ettiğini vurgulayan Çakırmelikoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemiz fındık üreticisi başta olmak üzere taraflı tarafsız tüm kesimlerce sevinçle karşılanmıştır. Bu vesile ile Giresun kalite fındık fiyatı başta olmak üzere levant kalite fındık fiyatlarına yönelik üreticiyi memnun eden bu karardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabine üyelerini, bölge milletvekillerimiz ile emeği geçen herkesi Giresun Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlar ve teşekkürlerimizi iletiriz."



