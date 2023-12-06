Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirisi Ekrem'e soruldu! Durumu kurtarmak için yapmadığı numara kalmadı
Halk Tv'de katıldığı programda, 'İstanbullular Kara Tren türküsünü söylemeye başladı' eleştirisi Ekrem İmamoğlu'nun dengesini bozdu. Konuyu nasıl kapatacağını bilemedi.
Katıldığı televizyon programında sorulan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milletimiz bizim dönemimizi mumla arıyor' sorusunu evde elektrikler kesik diyerek geçiştirmeye çalıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Hepinizin bildiği Kara Tren türküsünü İstanbullular her gün söylüyor.' sözleri bir kez daha sorulunca Ekrem yine çamura yatmayı tercih etti.
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