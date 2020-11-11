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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla TL varlıklar hızla değerlendi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla TL varlıklar hızla değerlendi

Açıklamaların ardından BIST 100 endeksi 1.266,26 puanla rekor tazelerken, dolar/TL yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 7,8747'ye kadar geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:24:27 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla TL varlıklar hızla değerlendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası borsa rekor tazelerken, dolar ve altın sert düştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara olan talep hızla arttı.

Türk lirası varlıklara artan talep ile uluslararası piyasada Türkiye'nin risk primi (CDS) 450 seviyelerinden 410'a kadar gerilerken, yurt içinde borsa yükseldi, döviz kurları ve altın fiyatı geriledi.

Borsa İstanbul'da, günün ilk yarısında 1.258 puan seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yükselişini hızlandırarak 1.266,26 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi banka hisseleri öncülüğünde yükselirken, bankacılık endeksindeki artış yüzde 4'ü geçti. BIST 100 endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 1.265 seviyelerinde bulunuyor.

Dolar/TL, bugün 8,20'nin üzerini test etse de açıklamaların ardından sert düşüşe geçti. Açıklamalar sonrası yaklaşık yüzde 3 değer kaybeden dolar/TL en düşük 7,8747'yi gördü. Dolar/TL, saat 15.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 7,9460'tan işlem görüyor.

Avro/TL'de de düşüş sürerken, şu dakikalarda yüzde 3 değer kaybıyla 9,3480'den alıcı buluyor.

Dolar kurundaki sert düşüşe paralel gerileyen gram altın da yüzde 2,4'lük değer kaybıyla 479,5 liraya indi.

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