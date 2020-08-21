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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz müjdesi" Trakya'da sevinçle karşılandı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz müjdesi" Trakya'da sevinçle karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:54:49 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz müjdesi" Trakya'da sevinçle karşılandı

KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştirildiğini açıklaması, Trakya'daki vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'de vatandaşlar ekranlardan heyecanla izledi.

Vatandaşlardan Gökhan Başar, AA muhabirine, "Doğal gazın bulunması bizim dışa bağımlılığımızı azaltacaktır. Ülkemiz için hayırlı olur inşallah" dedi.

Tekirdağ'da yaşayan Hasan Bedel de Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunmasının ülke için çok sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Bedel, herkesin gün boyunca bu müjdeyi beklediğini ifade ederek, "Ülkemiz adına ben çok sevindim. İnşallah bulunan bu rezerv Türkiye için hayırlara vesile olur. İnşallah kullandığımız doğal gazın fiyatına gelecek yıllar yansır. Ülke ekonomisine de önemli katkısı olacaktır." diye konuştu.


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