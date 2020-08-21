Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz "müjdesi" sevinçle karşılandı

YOZGAT (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını Yozgat, Sivas, Kırşehir ve Niğde'de vatandaşlar ilgiyle izledi.

Yozgat'ta vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyi çay ocakları, kahvehaneler ve iş yerlerinde televizyondan takip etti.

Açıklamayı kahvehanede izleyen vatandaşlardan Abdullah Kaymaz, Türkiye'nin doğal gazı Rusya'dan temin ettiğini belirterek, "Şimdi kendi memleketimizden çıkacak. Ne mutlu bize. Aradılar buldular, Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. Allah razı olsun." dedi.

Sinan Katlan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının çok güzel bir müjde olduğunu belirterek, "Allah razı olsun, şimdi ülkemiz doğal gaz çıkartacak. Belki de ihraç edecek ve ülkemiz daha iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yozgat Belediyesi doğal gaz müjdesini 7 top atışıyla kutlayarak, vatandaşların sevincine ortak oldu.

- Sivas

Sivas'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi, belediyenin Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu dev ekrandan takip etti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini alkışlarla karşıladı.

- Kırşehir

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını iş yerinden takip etti.

Erdoğan'ın verdiği müjdeden büyük bir memnuniyet duyduğunu, keşfedilen doğal gazın enerji fiyatlarının düşmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Bundan önceki birçok hükümet doğal gaz ve diğer enerji kaynaklarını bulmak için uğraştı ama AK Parti hükümetine ve Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. İnşallah kuyular güzel bir şekilde açılır. Ülkemizin şu dar günde buna ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaçlar karşılanır ve tüketiciler de yarı fiyatına kullanır. Bunu da Cumhurbaşkanımızın yapacağından ben eminim."

Arkadaşının iş yerinde açıklamayı takip eden vatandaşlardan Abdullah Koçyiğit de ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak müjdeden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Koçyiğit, "Bu haberi aldık, çok sevindik. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha güzel günlere geleceğiz. İşsizlere iş imkanı açılacak. İnşallah devamı getirilecek diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Niğde

Niğde'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını iş yerinde takip eden esnaf, müjdeyi sevinçle karşıladı.

Esnaf Mehmet Akif Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulunan doğal gazın devamının gelmesinin çok daha iyi olacağını belirterek, "Sanırım Karadeniz'deki bu olguyu Akdeniz taçlandıracaktır. Çalışmalar devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nevzat Yılmaz da müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, mutlu olduğunu ve Türkiye'nin daha da güçleneceğini aktardı.



Türkiye'de doğal gaz bulunmasından dolayı sevinçli olduklarını ifade eden Necip Candan ise bunun devamını beklediklerini anlattı.



Yusuf karanfil de vatana millete hayırlı olmasını dileyerek, ülke için çok önemli bir gelişme olduğunu anlattı.











