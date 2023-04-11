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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart! Salonda alkış tufanı koptu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart! Salonda alkış tufanı koptu

Yeniakit Publisher
2023-04-11 16:18:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart! Salonda alkış tufanı koptu

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partililer tarafından açılan bir pankart dikkatini çekti.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken partilerin milletvekili adayları da kesinleşti.

AK Parti, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını seçmene tanıttı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, toplantıda partililere hitap etti.

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Coşkulu toplantıda 81 ilden gelen partililer sık sık Erdoğan'ın sözünü sloganlarla kesti. Birçok il örgütünün ise dikkat çekici pankartları vardı. Manisa'dan gelen kadın kolları üyelerinin açtığı pankartlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatini çekti.

"Reis'e hay hay, Kemal'e bay bay"

Cumhurbaşkanı, Manisalı kadınları tebrik ederek pankartlarını okudu. O pankartlarda yazılı olan sloganlar salondan da büyük alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisalı kadınlara şöyle hitap etti:
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"Manisa'ya bak Manisa'ya. Manisa ne diyor? 'Reis'e hay hay, Kemal'e bay bay!' Maşallah. Neler de çıkartıyorsunuz. Bak nabzım seksenle kalbim tek senle atıyor. Manisa'ya bak."

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