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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya katılanları yüzde 49,7'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 17:16:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesinin ardından yapılan ilk anket kamuoyla paylaştıldı.

Areda Survey isimli anket şirketi, katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Araştırmaya katılanları yüzde 49,7'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 14,1 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 12,3 oranla üçüncü sırada yer aldı.

Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş yüzde 8,3 alırken CHP ile kol kola girerek HDP ile ittifak yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener yüzde 6,4 aldı.

Areda Survey'in anketine göre; diğer liderin oy oranları ise şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 4,1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 2,6

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,9

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yüzde 0,8

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yüzde 0,6

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül yüzde 0,2.

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