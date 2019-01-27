Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'dan 'Uçan Baluk' için çağrı: Görev almak isteyeni bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, "Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak ve heyecanımıza ortak olmak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz" dedi.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın ilk test uçuşunu yayınladı. 2014 yılındaki ilk test uçuşunu sosyal medya üzerinden paylaşan Bayraktar, mühendislere ve pilotlara seslenerek, "Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

'Mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz'

Bayraktar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle:

"Sosyal medya hesabı üzerinden mühendislere ve pilotlara seslenen Selçuk Bayraktar, Kasım 2014 Bayraktar TB2 İHA'mızın test uçuşundan kesit. Milli ve özgün projelerimizde benim de imzam olsun diyen, "Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak ve heyecanımıza ortak olmak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz."