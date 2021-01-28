Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Asiltürk'e iki kritik ziyaret daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayının ilk haftasında Saadet Partisi'nin önemli isimlerimden Oğuzhan Asiltürk'ü Ankara'daki evinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarete ilişkin çarpıcı iddialar gündeme düştü.

Görüşme yaklaşık bir saat sürdü

Asiltürk'ün Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Bahçelievler mahallesindeki evde gerçekleşen görüşme, bir saat kadar sürdü. Görüşmenin ardından 86 yaşındaki Asiltürk, Cumhurbaşkanı'na makam aracına kadar eşlik etti. Erdoğan kendisini balkonlardan selamlayan vatandaşlara da el sallayarak karşılık verdi.

Alınan bilgilere göre; Milli Görüş Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Asiltürk, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı ile yakınlaşmasından oldukça rahatsız. Bu nedenle Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile sorun yaşadığı iddia edilen Asiltürk'ün Erdoğan'la temaslarını sıklaştırdığı iddia edildi.

Karamollaoğlu ile ters düştü

Siyaset kulislerine yansıyan iddialara göre; Asiltürk ile Karamollaoğlu arasında siyaseten uzunca bir vakittir fikir ayrılıkları bulunuyor.

İddialara göre; Asiltürk, Cumhur İttifakı'na yakın görüşün benimsenmesini, Karamollaoğlu ise Millet İttifakı'yla hareket edilmesini istiyor. Tam da bu nedenle ikilinin ters düştüğü ifade ediliyor. Cumhurbaşkanının sürpriz ziyaretinin içindeki yansımaları da oldukça merak konusu oldu.

İki AK Parti'li daha ziyaret etti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü yalnızca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değil, AK Parti’nin iki önemli isminin de ziyarette bulunduğunu yazdı.

Bugünkü yazısında Erdoğan’ın Asiltürk ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Selvi şu ifadeleri kullandı;

Seçimlere 2 yıldan uzun bir süre var ama ittifak tartışmaları gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi, fay hatlarını harekete geçirdi. Erdoğan ile Asiltürk’ün görüşmede sadece ittifak konusunu değil, hizmet ve siyaset meselesini de konuştukları söyleniyor. "Gönül diliyle konuştular" deniliyor. Zaten Asiltürk de Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı forsunu bir kenara bırakıp geldiğini, ağabey-kardeş olarak sohbet ettiklerini söylemişti.

Oğuzhan Asiltürk ile Erdoğan arasında geçmişe dayanan sağlam bir dostluk var. Asiltürk, Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ali Coşkun’u aday göstermek istediği sırada Erdoğan’ın adaylığına destek vermiş. Ayrıca Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması üzerine de Erdoğan’ı arayıp tebrik etmiş. Bu arada Asiltürk’le sadece Erdoğan görüşmemiş. Kısa bir süre önce AK Parti’nin iki önemli ismi Asiltürk’ü ziyaret etmiş.

Saadet Partisi, bir bölünmeye meydan vermemek için ittifak konusunu derin dondurucuya kaldırdı. Saadet Partisi ne yapar bilmem ama görünen o ki 2023 seçimlerinde üçüncü bir ittifak daha kurulacak. Sadece Fatih Erbakan’ın açıklaması üzerine bunu söylemiyorum. HDP ve CHP ile bir araya gelmek istemeyen partiler şimdiden üçüncü ittifakın hazırlıklarına başladılar.