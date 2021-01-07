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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 17:39:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Beştepe'de kabul etti. İkilinin Mesut Özil'in transferi üzerinde yoğunlaştığı ve Cumhurbaşkanı'nın Ali Koç'a transferin son durumunu sorduğu öğrenildi.

Son iki gündür MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez Ali Koç'u konuk etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan'dan Ali Koç'a Mesut Özil sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Koç'un son iki gündür spor kamuoyunu meşgul eden gerçekleşmesi an meselesi olan Mesut Özil'in transferiyle ilgili konuştukları öğrenildi.

Erdoğan ayrıca Ali Koç'a Mesut Özil transferinin son durumunu sordu. Bilindiği gibi Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu olacak.

İkilinin ayrıca Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları masaya yatırdığı gelen bilgiler arasında.

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