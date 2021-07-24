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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter hava muhalefeti nedeniyle Rize'ye indi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter hava muhalefeti nedeniyle Rize'ye indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter Artvin Arhavi'den havalanmasının ardından şiddetli yağış nedeniyle Rize Limanı'na iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 00:55:00 - 2021-07-24 00:57:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter hava muhalefeti nedeniyle Rize'ye indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki incelemelerinin ardından Rize'nin Madenli ve Büyükköy beldelerine gitmek üzere helikopterle havalandı.

Sağanağın etkisini artırması üzerine Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Büyükköy beldesine iniş gerçekleştiremedi.

Erdoğan helikopterle Trabzon Havalimanı'na doğru yola çıktı. Ancak hava muhalefeti nedeniyle helikopter Rize Limanı'na inmek zorunda kaldı.

Helikopter, hava muhalefeti sebebiyle Rize'ye iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükköy Beldesi'nde bekleyen vatandaşlara AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı’yı arayarak telefon hoparlöründen seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda şunları söyledi:

"Hava muhalefeti Madenli ve Büyükköy'e inmemize müsaade etmedi. Hatta hatta Trabzon'a gitmemize müsaade etmedi. Şimdi Rize merkeze indik. Buradan karayolu ile Trabzon'a geçeceğiz. Oradan yola devam edeceğiz. İnşallah daha sonra geldiğimde bunları kaza ederiz. Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

Erdoğan daha sonra uçakla Trabzon'dan ayrıldı.

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