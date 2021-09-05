Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Akşener'e tepki: Millete hesap verin önce!

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, prompterden okuyarak yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "Utanmadan konuşuyor. Millete hesap verin önce" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Belgrad'dan yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle hedef aldı. 1 dakikalık konuşmasını prompterden okumasıyla sosyal medyada dalga konusu olan Akşener, Erdoğan için şu ifadeleri kullandı:

Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze ilk günkü inançla devam ediyoruz. Sen buna engel olamayacaksın. Nefesini hiç boşuna yorma.

28 Şubat videosu ortaya çıkmıştı

Geçtiğimiz günlerde 28 Şubat videosu ortaya çıkan Akşener, İçişleri Bakanı iken yaptığı açıklamada, "Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak. Kıyafet yasası da uygulanacak. Göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı. Milletin karşısında darbecilerin yanında duran Akşener'in "Milleti kutuplaştırmayın, ben milletle yürüyorum Sayın Erdoğan" sözlerine tepki gösteren Alpay Özalan, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Alpay Özalan'dan Akşener'e tepki: Millete hesap verin önce

Alpay Özalan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşaner, "Milleti kutuplaştırmayın, ben milletle yürüyorum Sayın Erdoğan" dedi. "28 Şubat kararlarını ve başörtüsü yasağını gönülden destekliyorum" dediği görüntü yeni ortaya çıktı, millet düşmanlığı ifşa oldu. Utanmadan konuşuyor. Millete hesap verin önce. @meral_aksener