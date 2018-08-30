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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her gördüğü yerde şekilden şekle giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törende Erdoğan'la selamlaşırken yüzünün aldığı hal dikkat çekti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la selamlaşırken yüzünün aldığı hal dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törende bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la selamlaşması ilginç görüntüler oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her gördüğü yerde şekilden şekle giren Kılıçdaroğlu'un bu defa da rengi attı.

BAŞKAN'IN GİDİŞİNİ UZUN UZUN SEYRETTİ

İki lider selamlaştıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın arkasından uzun uzun baktığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun yüzünün şeklinin değiştiği objektiflere yansıdı. 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 17:54
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. 30 Ağustos
  4. Anıtkabir

YORUM YAZ

  • ercanercan1 sa önce
    başka işiniz yok mu işiniz gücünüz chp ile gırğır.... 
  • saddisaddi1 sa önce
    REİS, EL SIKARKEN ADAM SEÇ.
  • ANTİ-FETTOŞŞŞANTİ-FETTOŞŞŞ53 dk önce
    YAWW BU K.K. HEM ERMENİ KÖKENLİ HEM DE MASSOONNN. NE BEKLENİR BÖYLE BİR ...DEN..????
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