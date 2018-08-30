Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la selamlaşırken yüzünün aldığı hal dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törende bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la selamlaşması ilginç görüntüler oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her gördüğü yerde şekilden şekle giren Kılıçdaroğlu'un bu defa da rengi attı.

BAŞKAN'IN GİDİŞİNİ UZUN UZUN SEYRETTİ

İki lider selamlaştıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın arkasından uzun uzun baktığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun yüzünün şeklinin değiştiği objektiflere yansıdı.