Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran soru! Gözyaşlarına hakim olamadı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber canlı yayınında konuştu.

Abdulkadir Selvi'nin, "Siz merhum Necmettin Erbakan'ın vaatlerini yerine getirdiniz." demesinden sonra duygularına hakim olamayan Erdoğan, gözyaşı dökerek, Saadet Partisi'ni işaret etti.

'İnsanı ciddi manada yıkıyor'

Erdoğan, Saadet Partisi'nin 6'lı masa ile ittifakını isim kullanmadan şöyle yorumladı:

Erbakan Hocamızın o vaatlerini gerçekleştiren olmamıza rağmen ve onunla o yolda yürümüş birisi olarak şu anda tabii birilerinin farklı zeminde bu adımlara karşı olanlarla beraber olmaları insanı ciddi manada yıkıyor.