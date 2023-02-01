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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran soru! Gözyaşlarına hakim olamadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran soru! Gözyaşlarına hakim olamadı

TRT Haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a ilişkin bir soruda, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 23:43:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran soru! Gözyaşlarına hakim olamadı

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber canlı yayınında konuştu.

Abdulkadir Selvi'nin, "Siz merhum Necmettin Erbakan'ın vaatlerini yerine getirdiniz." demesinden sonra duygularına hakim olamayan Erdoğan, gözyaşı dökerek, Saadet Partisi'ni işaret etti.

'İnsanı ciddi manada yıkıyor'

Erdoğan, Saadet Partisi'nin 6'lı masa ile ittifakını isim kullanmadan şöyle yorumladı:

Erbakan Hocamızın o vaatlerini gerçekleştiren olmamıza rağmen ve onunla o yolda yürümüş birisi olarak şu anda tabii birilerinin farklı zeminde bu adımlara karşı olanlarla beraber olmaları insanı ciddi manada yıkıyor.

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