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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan’a taziye mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan’a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 17:54:00 - 2023-03-01 18:02:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan’a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan’da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti; yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.

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