Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yunanistan'a net mesaj!

EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE CEVAP VERİLECEK



Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik tek taraflı oldu bittiler gibi başarısızlığa mahkum girişimlerden üzüntü duyuyoruz. Bu tür dayatmalara karşı cevabımızı hem sahada hem diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz.Ülkemiz ve kardeşlerimizi yok sayan teşebbüslerin başarı şansı olmadığını eninde sonunda tüm taraflar görecek



YUNANİSTAN TÜRK GEMİSİNİ TACİZ ETMİŞTİ

Kıbrıs ile Türkiye arasında kalan kısımda sismik araştırma yapan Barbaros gemisi dün Yunanistan savaş gemilerinin tacizine uğramıştı. Türk Donanması, tacizci Yunan gemisini engellemişti.