Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projeleri paylaşımı:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında inşaat çalışmaları devam eden Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projelerine ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor.

Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız."