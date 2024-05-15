Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil pasaport müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

İş dünyası temsilcilerinin vize sorununa çözüm çağrılarına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 365 oda ve borsa başkanı için yeşil pasaport müjdesi verdi.

"Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil"

Tasarruf tedbirlerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Tedbirlere istisnasız olarak tüm kamu uymalı. Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil" dedi.

Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde ise "Ekonomi programımızın neticelerini çeşitli alanlarda görmeye başladık. Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Rezervlerimiz 127 milyar dolar seviyesine yükseldi. Kamuda harcama kontrol ve kesintlileriyle tasarrufu artırıyoruz. Yapısal reformları hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul konuşmasında, “Ama bir konu var ki, bizleri üzmeye, mağdur etmeye devam ediyor.Tüm bu mücadelenin liderlerini, vize kuyruklarında bekletiyoruz. Özel sektörün kanaat önderlerinin dış temaslarını kolaylaştıralım ki, yolumuz açılsın. Dolayısıyla Oda-Borsa camiamızın da, yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz. Her zaman olduğu gibi, reel sektörün yanında duran sizden, bu konuda da müjdeler geleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.