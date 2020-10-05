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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli koronavirüs aşısı müjdesi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli koronavirüs aşısı müjdesi

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeyi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:46:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli koronavirüs aşısı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili müjde verdi.

Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindiğini aktaran Erdoğan, "13 ayrı çalışmanın 5'i insan çalışma safhasına yaklaştı. Alt yapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. İkinci bir firmamızında üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üstüne çıkabilecektir. İnsan çalışmaları için önümüzdeki ay bin doz aşı üretilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

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