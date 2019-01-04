0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yerel Seçim genelgesi

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

04 Ocak 2019 Cuma 06:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yerel Seçim genelgesi

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127'nci ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8'inci maddeleri uyarınca 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yapılacağı hatırlatıldı.

AA'nın haberine göre; Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin, Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen "seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü" ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü iş gücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesinin önemli olduğu vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu itibarla 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, özellikle ilçe seçim kurullarına yer, araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçlar ile bunları kullanabilen nitelikli iş gücü takviyesinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, banka yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir."

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 06:02
  1. Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Kongresi'nde dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti
    1. ABD Kongresi'nde dedesinden kalma..
    2. Başladı geliyor... Meteoroloji tarih..
    3. Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    4. Korkudan BM'ye şikayet ettiler!
    5. Türkiye için bir ilk! Hürkuş göreve..
    6. Dolardaki yükselişin nedeni Japon en..
    7. Atama kararları Resmi Gazete'de
    8. Otomobil askeri araca çarptı: 1 ölü, 1..
    9. ABD vatandaşlarını uyardı! Dikkatli olun
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yerel Seçim..
    11. Endonezya'da Anak Krakatau..
    12. ABD heyeti"Suriye'de koordinasyon..
    13. Cumhurbaşkanlığından "seçim" genelgesi
    14. Atama kararları Resmi Gazete'de
    15. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    16. Arjantin, Falkland Adaları üzerindeki..
    17. ABD'li kongre üyeleri yemin ederek,..
    18. Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın golcüsü..
    19. Trabzonspor'dan transfer bombası..
    20. Burak Yılmaz, Antalya'ya geldi
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Babası AK Parti'den aday olunca, İYİ Parti'den istifa etti!
    Babası AK Parti'den aday olunca, İYİ Parti'den istifa etti!
    Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam oranları belli oldu
    Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam oranları belli oldu