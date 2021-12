Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Milletimize büyük ve güçlü Türkiye'yi taahhüt ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajda, bir yılı daha geride bırakırken insanlık ve millet için daha iyi, daha güzel, daha huzurlu, daha müreffeh bir yıl olması temennisiyle 2022'ye girmenin hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Miladi yıl değişimlerini aynı zamanda bir muhasebe ve murakabe vesilesi olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, "2022 yılının milletimizle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Geride bırakmak üzere olunan 2021'i, bir önceki yıl gibi koronavirüs salgınının gölgesi altında geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, bu yıl salgına ilave olarak iklim değişikliğinin yol açtığı afetler, çeşitli ülkelerdeki istikrarsızlıklardan kaynaklanan gerilimler, bitmeyen göç dalgalarının yol açtığı acı görüntüler gibi yeni veya süregelen sıkıntılarla da yüzleştiklerini anlattı.

Erdoğan, küresel yönetim ve ekonomi sistemi, 2008 finans krizi, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere kriz bölgelerinde verilen kötü imtihanlar, salgın sürecindeki beceriksizlikler gibi hadiselerde olduğu gibi geçen yılın da kökünden sarsılmaya devam ettiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı sonrası tesis ettikleri refah ve güvenlik düzeninin insanlığın kalanının acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021'de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Ziya Paşa'nın dediği gibi 'İdrak-i meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez.' Evet, kendilerini gelişmiş ülkeler olarak nitelendiren ama aslında o kadar da güçlü olmadıkları anlaşılan ülkelerin artık dünyanın karşı karşıya bulunduğu krizleri yönetemeyeceği, inkarı mümkün olmayan bir gerçektir." diye konuştu.

"Bu tür beklenmedik sarsıntılarla karşı karşıya şüphesiz ki olacağız ama biz hazırlıklıyız"

Türkiye'nin, bu küresel fotoğraf içinde hem güvenlik krizlerini hem sağlık krizini hem siyasi ve sosyal sınamaları başarıyla atlatan bir ülke olarak kendini olumlu yönde ayrıştırmayı başardığını vurgulayan Erdoğan, "Hatırlarsanız salgın krizinin ilk döneminde maske ve tıbbi malzeme, daha sonra hastane yatağı ve sağlık hizmeti, ardından da aşı kargaşası ortaya çıktığında biz vakitlice aldığımız tedbirler ve attığımız adımlar sayesinde hepsinin de üstesinden gelmiştik. Şehir hastanelerimiz, salgın döneminde sağlık hizmetlerinin, bir hakkın yerine getirilmesinde önemli roller üstlendi. Hamdolsun kendi aşımız TURKOVAC'ı da üreterek aşının sürekliliği konusunda tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bununla yetinmeyerek ülkeyi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla temelli bir büyüme sürecine sokarak ekonomide de tarihi bir dönüşüm başlattıklarını dile getirdi.

Altyapısını geçen 19 yılda ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetlerin oluşturduğu bu ekonomik dönüşümü kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları aktardı:

"Elbette her tarihi değişim gibi bu süreçte de sancılar, sıkıntılar, bedeller ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisinin uzun süredir maruz kaldığı saldırılar sebebiyle bu tür beklenmedik sarsıntılarla karşı karşıya şüphesiz ki olacağız ama biz hazırlıklıyız. Nitekim döviz kurunda yaşanan ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ve ilerleyişiyle uyumlu olmayan dalgalanmayı serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbirler paketiyle ortadan kaldırdık. Hedefimiz yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, işletmelerimizin, vatandaşlarımızın önlerini görerek, ekonomideki atılımımıza en yüksek katkıyı sağlayabilecekleri istikrar ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Her ne kadar dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandasıyla vatandaşlarımıza ciddi zararlar ettiren bir kesim kendi aklınca yeni sinsilikler, yeni oyunlar peşinde koşsa da bu güven ve istikrar iklimini kökleştirmekte kararlıyız."

- "Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi de kesintisiz sürdüreceğiz"

Asgari ücrette ve maaşlarda yaptıkları tarihi artışlarla çalışanların, ihracata verdikleri destekle üreticilerin, yatırımları ve istihdamı teşvikle işveren ve işçi kesiminin yanında olduklarını gösterdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel emtia fiyatlarındaki artış yanında kurdaki dengesiz yükselişin tetiklenmesiyle ortaya çıkan fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi de kesintisiz sürdüreceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Ülkemizin bir süredir yaşadığı ve hayatın olağan akışına uygun olmayan siyasi, sosyal, diplomatik, askeri, ekonomik nice hadisenin gerisinde ülkemizi bu hedefinden uzaklaştırma gayesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle geride bıraktığımız her engel, bozduğumuz her tuzak, yırtıp attığımız her karanlık senaryo bizi büyük ve güçlü Türkiye'ye biraz daha yaklaştırmaktadır. Geçmişte bu ülkenin önünü siyasi istikrarsızlıkların sembolü haline gelen koalisyonlarla, darbelerle, vesayet düzeniyle, sosyal fay hatlarını derinleştirmekle kesenlerin çabaları artık işe yaramıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sembolü haline geldiği yeni Türkiye, sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde kendi geleceğini kendi iradesiyle belirleme azminden taviz vermeden yoluna devam ediyor. Halkımıza tek vaatleri eski Türkiye'yi geri getirme olanların önündeki en büyük engel, milletimizin işte bu iradeye sıkı sıkıya sahip çıkmasıdır. Biz milletimize, 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye'yi, yeni nesillere 2053 vizyonunu miras bırakmayı taahhüt ediyoruz. Bizimle bu vizyonu paylaşacak herkesle birlikte yol yürümeye, rekabet edecek herkesle de yarışmaya hazırız."

"Rabb'im nefes ve milletimiz destek verdikçe ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'nin, 84 milyon insanın tamamı için hayal ettikleri güvenli, huzurlu, mutlu, müreffeh günlere erişecekleri bir yıl olacağını dile getirerek, "Milletçe verdiğimiz emeklerin sahip olduğumuz eser ve hizmetlerin, yaptığımız fedakarlıkların, çektiğimiz çilelerin karşılığını ziyadesiyle alacağımız bir döneme giriyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına kavuştuğumuzda bu gerçeği çok daha net göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da yurt içinde ve yurt dışında pek çok programa katıldıklarını ve çalışma yürüttüklerini aktaran Erdoğan, yurt içinde 26 şehre 34 seyahat gerçekleştirerek, hem milletle kucaklaşıp hasret giderdiklerini hem de yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin açılış törenlerine katıldıklarını kaydetti.

Yurt dışında 13 farklı ülkeye 14 seyahat yaparak Türkiye'nin hak ve menfaatlerini daha ileriye taşıyacak temaslar gerçekleştirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Bunların yanında Ankara ve İstanbul'daki programlarımızla milletimize kesintisiz hizmet sunacak çalışmalar yürüttük. Rabb'im nefes ve milletimiz destek verdikçe ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajını, "Sözlerime son vermeden önce 2021 yılı içinde salgın ve tabii afetler başta olmak üzere çeşitli sebeplerle vefat eden tüm vatandaşlarımıza, vatan topraklarını müdafaa ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yıl içinde doğan evlatlarımıza, anneleriyle babalarıyla sevdikleriyle sağlıklı, mutlu, hayırlı bir ömür temenni ediyorum. Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa huzur ve refah getirmesi duasıyla hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla." diyerek tamamladı.