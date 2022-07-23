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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu ve Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nde (TPAO) atamalar yapıldı. Atama kararları Resmi Gazete'nin 23 Temmuz 2022 tarihli sayısında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 02:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'nin 23 Temmuz 2022 tarihli sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu İkinci Başkanlığına Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, üyeliğine de Halil İbrahim Akyıldız ile Adnan Gün atandı.

Bunun yanı sıra Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nde (TPAO) açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Edip Müyesseroğlu getirildi.

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